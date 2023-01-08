الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية من قبل beIN SPORTS January 8, 2023 12:40 0:32 دقيقة توجت الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بتغلبها في النهائي على الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين للاشيء 6-1 و 6-1. تقارير إخبارية بطولة أوكلاند كوكو غوف -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة فيا يطالب بالصبر على الجيل الحالي من لاعبي إسبانيا 0:37 دقيقة تقرير: "مانشستر يونايتد قريب من ضم فيغورست" 0:48 دقيقة الكشف عن شعار بطولة العالم للجودو "الدوحة 2023" 1:06 دقيقة مرتضى منصور لا يمانع رحيل أحمد فتوح 0:42 دقيقة تقارير: النصر مهتم بالتعاقد مع ماركو رويس 0:45 دقيقة رالي داكار: لوب يفوز في المرحلة 8 0:32 دقيقة الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب بطولة أوكلاند 2:28 دقيقة دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة أديلايد 1:14 دقيقة الولايات المتحدة الأميركية تحرز كأس يونايتد للتنس 3:12 دقيقة دوري "أن بي ايه": فوز خامس توالياً لليكرز