وأحدثت أوساكا ارتباكا عند منظمي الدورة الأربعاء بإعلان انسحابها من مباراتها في نصف النهائي احتجاجا على إطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك، قائلة "بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب كرة المضرب".

وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي "لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وبعدها بساعات قليلة قرر الاتحاد الأميركي لكرة المضرب تأجيل المنافسات ليوم واحد، موضحا كموقف "جماعي ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الاميركي لكرة المضرب ورابطتي المحترفين والمحترفات مقاطعة اللعب يوم الخميس. وستستأنف المنافسات يوم الجمعة".

إلا أن اليابانية الفائزة بلقبين في الغراند سلام عادت الخميس عن قرار الانسحاب، موضحة في بيان نشرته أولا صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ثم صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "كما تعلمون، انسحبت من الدورة في الأمس كدعم ضد الظلم العنصري واستمرار عنف الشرطة".

وتابعت "كنت أتوجه ومستعدة للتنازل عن المباراة لخصمتي. لكن بعد الإعلان الصادر عني والتشاور المطول مع رابطتي المحترفات والاتحاد الأميركي لكرة المضرب، وافقت على طلبهما للعب يوم الجمعة"، كاشفة "عرضوا تأجيل كل المباريات حتى يوم الجمعة، وهذا بحسب رأيي يجلب المزيد من الاهتمام للحركة".

وتوجهت بالشكر "لرابطة المحترفات والدورة على دعمهما".

وجاء القرار الأولي لأوساكا بالانسحاب من مباراة نصف النهائي بعد أن قاطع ميلووكي باكس مباراته في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد أورلاندو ماجيك بسبب إطلاق النار، مما أجبر رابطة الدوري على تأجيل المباراتين الأخريين المقررتين الأربعاء بين هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر من جهة، ولوس أنجليس ليكرز وبورتلاند ترايل بلايزرز من جهة أخرى.