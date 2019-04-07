استغلت فيكتوريا أزارنكا ضربات إرسالها الأكثر قوة وتسديداتها المتقنة لتحقق فوزاً مفاجئاً على المصنفة الأولى أنجليك كيربر 6-4 و4-6 و6-1 وتتأهل إلى نهائي بطولة مونتيري المفتوحة للتنس أمام غاربين موغوروزا.

وفي مواجهة بين لاعبتين سبق لهما تصدر التصنيف العالمي، تحول سير المباراة لصالح لاعبة روسيا البيضاء في بداية المجموعة الثالثة عندما ارتكبت كيربر خطأين مزدوجين في شوط إرسالها الذي شابه الإهمال لتمنح أزارينكا التقدم 2-صفر.

واستغلت أزارنكا الفرصة، وفازت بشوط إرسالها التالي قبل أن تشق طريقها نحو النصر وتبلغ أول مباراة نهائية منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.

وقالت أزارنكا في مقابلة بالملعب في ليلة دافئة بشمال المكسيك "أنا سعيدة للغاية بالطريقة التي لعبت بها اليوم. كانت مباراة مهمة لمعرفة كيف سأؤدي تحت ضغط أمام لاعبة كبيرة".

وأضافت "لم أفز بالعديد من هذه المباريات في العامين الماضيين لذا من الجيد أنني نجحت في قلب الأمور رأساً على عقب".

وفي وقت سابق، حققت موغوروزا المصنفة الثانية بالبطولة فوزاً سهلاً على السلوفاكية مغدالينا ريباريكوفا 6-2 و6-3 لتحجز مكانها في النهائي.

وانتصرت أزارينكا في المواجهة الوحيدة السابقة التي جمعتها بالإسبانية موغوروزا بنتيجة 7-6 و7-6 في ميامي عام 2016.