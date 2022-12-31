نادال يخسر مباراته الافتتاحية للموسم

المصنف ثانياً في ترتيب اللاعبين المحترفين الذي لم يخسر أمام المصنف 14 عالمياً في أربع مواجهات سابقة، عانى على إرساله الأول في مباراة دامت ساعتين و44 دقيقة.

اللاعب البالغ 36 عاماً والذي أحرز في 2022 بطولتي أستراليا ورولان غاروس رافعاً رصيده القياسي إلى 22 بطولة كبرى، عانى نهاية موسم صعبة وخرج مبكراً في الدور الأول من بطولة الماسترز في تشرين الثاني/نوفمبر.

"لم تكن الأشهر الأخيرة سهلة علي" بحسب قوله الأربعاء تعليقاً على النصف الثاني من الموسم عندما واجه اصابات متكررة بقدمه وتمزق عضلي في بطنه "هدفي الرئيس الآن استعادة الأحاسيس على الملعب وأن أكون تنافسياً".

من جهته، قال نوري "هذا جنوني، لم أفز بمجموعة من قبل (ضده)، لذا أردت القيام بذلك أولا، ثم تعين علي أن أكون صبوراً".

تابع "كانت مباراة بدنية وصعبة كي احقق الفوز عليه. لقد تغلب علي بسهولة كبيرة في المرات السابقة".

