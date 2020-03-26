نادال وغاسول يوجهان نداء للتعبئة ضد كورونا

وقال نادال المصنف ثانيا عالميا في شريط فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد تفكير ملي، توصلت إلى خلاصة مفادها أنكم، جميع الإسبان، لم تقصّروا أبداً في واجباتكم تجاهنا، نحن الرياضيون. الفضل الأكبر فيما حققناه اليوم يعود إلى دعمكم والآن جاء دور الرياضيين لكي لا يخيبوا آمالكم".

وأوضح نادال المتوج بـ19 لقبا كبيرا في الغراند سلام أنه فكر في الاتصال بصديقه غاسول، بطل الدوري الأميركي للمحترفين مرتين، لإطلاق هذه العملية في إسبانيا التي تعتبر ثاني بلد أكثر تضررا من وباء "كوفيد-19" في العالم مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.

وقال غاسول من جهته في شريط فيديو آخر "حاول الرياضيون الإسبان دائما أن يكونوا مصدر فخركم، أن يكونوا مرجعا في العالم، اليوم نريد تحقيق ذلك بطريقة سامية، اليوم نريد أن نحقق أفضل انتصار لنا".

وأوضح غاسول، المتوج بلقب الدوري الأميركي مع لوس أنجليس ليركز عامي 2009 و2010، أن الحملة التي يقودها مع نادال تهدف إلى جمع "11 مليون يورو لمساعدة أكثر من 1,34 مليون شخص، موضحا أن الهدف هو مساعدة "الأشخاص الأكثر تضررا من فيروس كورونا".

وتابع "تبرعي ورافا في الطريق وأتمنى أن تنضم كل الرياضة الإسبانية إلى هذه الدعوة".

وكان حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس ومدرب نادي إشبيلية جولن لوبيتيغي من بين أول من قام بدعم هذه الدعوة.