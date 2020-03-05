موراي يسعى للمشاركة في بطولة ميامي

وغاب اللاعب البالغ عمره 32 عاماً عن بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة بالحوض في كأس ديفيز في نوفمبر تشرين الثاني وانسحب من بطولتي مونبلييه وروتردام الشهر الماضي.

وقال موراي لمنصة أمازون برايم فيديو "على المدى القصير، أنا أتدرب لمحاولة الاستعداد لبطولة ميامي".

وأضاف "قمت بالكثير من التأهيل في الأشهر الأخيرة الماضية، فيما يتعلق بالأمور البدنية وكل شيء، وكل العضلات حول الورك تعمل بشكل جيد. المشكلة فقط أني لم ألعب التنس".

وتابع "أحتاج إلى بعض الوقت للاستعداد والجاهزية في الملعب. هذه خططي في الوقت الحالي إلا لو تعرضت لانتكاسة أو شيء من هذا القبيل".

وخاض موراي، الذي تعافى من جراحة في الورك في وقت مبكر من العام الماضي وأحرز لقب بطولة أنتويرب في تشرين الأول/أكتوبر، مباراة واحدة مع بريطانيا في كأس ديفيز قبل أن يغيب بعد ذلك.

وتنطلق بطولة ميامي المفتوحة في 23 آذار/ مارس.