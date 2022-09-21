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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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فيدرر يأمل في خوض مباراته الأخيرة مع نادال في الزوجي

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ستكون المباراة الأخيرة لأسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر قبل اعتزاله نهائياً، في فئة الزوجي في مسابقة كأس لايفر الجمعة المقبل كما أعلن بنفسه، معرباً عن أمله في أن يخوضها إلى جانب غريمه الاسباني رافايل نادال.

AFP

وقال فيدرر في مؤتمر صحافي في لندن الأربعاء "إنه حدث لم أكن أريد تعكير صفوه، لكن في الوقت ذاته أعرف حدودي وقد طلبت من بيورن بورغ (قائد المنتخب الأوروبي) إذا كان من الممكن الاكتفاء بخوض مباراة فئة الزوجي وبالتالي سيحصل الأمر مساء الجمعة".

وأضاف "أنا استعد لخوض مباراة الزوجي، سنعرف لاحقاً إلى جانب من. بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في أن أكون تنافسياً" وذلك بعد غياب عن الملاعب دام شهرين بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وإذا كانت هوية شريكه في الزوجي لم تعلن بعد، فإن الجميع يحلم بأن يلعب إلى جانب نادال وقال فيدرر في هذا الصدد "بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت". وأضاف "لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا".
 

رافاييل نادال روجيه فيدرر كأس لايفر
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