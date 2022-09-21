فيدرر يأمل في خوض مباراته الأخيرة مع نادال في الزوجي

وقال فيدرر في مؤتمر صحافي في لندن الأربعاء "إنه حدث لم أكن أريد تعكير صفوه، لكن في الوقت ذاته أعرف حدودي وقد طلبت من بيورن بورغ (قائد المنتخب الأوروبي) إذا كان من الممكن الاكتفاء بخوض مباراة فئة الزوجي وبالتالي سيحصل الأمر مساء الجمعة".

وأضاف "أنا استعد لخوض مباراة الزوجي، سنعرف لاحقاً إلى جانب من. بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في أن أكون تنافسياً" وذلك بعد غياب عن الملاعب دام شهرين بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وإذا كانت هوية شريكه في الزوجي لم تعلن بعد، فإن الجميع يحلم بأن يلعب إلى جانب نادال وقال فيدرر في هذا الصدد "بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت". وأضاف "لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا".

