سابالينكا وجابر إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت

وهذه المرة الثانية توالياً التي تبلغ سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة، نصف نهائي دورة شتوتغارت.

وشهدت المباراة ندية بين سابالينكا وبادوسا المقربتين جدًا خارج المنافسات، وبدت بادوسا في طريقها إلى الفوز بعد أن خطفت المجموعة الأولى لصالحها وتقدمت 3-1 في الثانية.

لكن سابالينكا الباحثة عن لقبها الثالث هذا العام عرفت طريق العودة لتبقى على المسار نحو لقب أول في شتوتغارت.

أما بادوسا فلا تزال تبحث عن أول نهائي لها منذ تتويجها في سيدني مطلع العام الماضي باللقب الثالث في مسيرتها.

تلتقي في نصف النهائي مع الروسية أناستازيا بوتابوفا الفائزة على الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة عالميًا 4-6 و6-3 و6-3.

وقالت بوتافوفا التي ستلاقي سابالينكا للمرة الأولى: "أرينا صديقة جيدة لي، وأعتقد بأن الأمر سيكون مرحاً بيننا. كنت أتطلع لهذه المباراة بصراحة، كنت أريد اللعب في مواجهتها".



وحذت التونسية أنس جابر حذو سابالينكا بفوزها السهل على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-3 و6-صفر.

والفوز هو السابع توالياً لجابر هذا الموسم في 7 مباريات خاضتها على الملاعب الترابية وستواجه في نصف النهائي البولندية إيغا شفيونتيك أو التشيكية كارولينا بليشكوفا.