سابالينكا تعبر إلى ثمن نهائي دورة ميامي

وضربت سابالينكا موعداً في ثمن النهائي مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا الفائزة على الأميركية ماديسون كيز 7-6 (7-4) و6-3.

وقالت سابالينكا "قدّمت أشياء عظيمة. شعرت أن كل ما أفعله كان على ما يرام وأنا سعيدة للغاية من المستوى الذي قدمته".

وأعاقت إصابة في الفخذ سابالينكا في مباراتها السابقة حيث تلقت رعاية طبية خلال الفوز على الأميركية شيلبي روجرز 6-4 و6-3، لتؤكد البيلاروسية انها تحسنت "نحن نعمل على ذلك. أود أن أقول إن لدي أفضل فريق وأنا أثق بهم وأعتقد أنهم قادرون على معالجة الاصابة. لقد شعرت بالتأكيد بتحسن كبير".

وأردفت ابنة الـ 24 عاماً "فريقي بذل قصارى جهده للتأكد من أنني لا أركز على ساقي بل على المباراة".

وبلغت الكندية بيانكا أندرييسكو الدور ثمن النهائي بفوزها على الأميركية صوفيا كينن 6-4 و6-4 الاحد.

وتابعت الكندية عروضها القوية في هذه الدورة، بعد ان تخطت البريطانية ايما رادوكانو واليونانية ماريا ساكّاري في الدورين السابقين.

وكان الإرسال الاول مفتاح الفوز للكندية لأنها نجحت بنسبة 70 في المئة لتحسم المجموعة الاولى في صالحها.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلا على الرغم من تمكن كينن، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2020، من كسر إرسال اندرييسكو لتقلص الفارق الى 3-4 لكن الكندية حسمت نتيجة المباراة من أول فرصة لها.

ومُنيت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً بخسارة قاسية أمام مواطنتها ماركيتا فوندروتشوفا 1-6 و2-6.