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دوري أبطال أوروبا
تنس

دورة ميامي: تسيتسيباس إلى الدور الثالث من دون أن يلعب

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بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس،المصنف ثالثاً عالمياً، الدور الثالث لدورة ميامي للألف نقطة للماسترز في كرة المضرب من دون أن يلعب، وذلك بعد انسحاب منافسه الفرنسي ريشار غاسكيه للإصابة في كاحله.

AFP


ويلتقي اليوناني في الدور الثالث التشيلي كريستيان غارين الفائز على الأرجنتيني سيباستيان بايس 7-6 (7-2) و6-3.

وانتهى مشوار الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع عشر (في الدورة) عند الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-7 (8-10) و6-7 (5-7)، ومواطنه لورنتسو موزيتي الثامن عشر (في الدورة) بخسارته أمام التشيكي ييري ليهيتشكا 4-6 و4-6.

كما ودّع الكرواتي بورنا تشوريتش السابع عشر (في الدورة) من الدور ذاته بخسارته أمام الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-3 و4-6 و2-6.

وفي دورة السيدات، انتهى مشوار الأميركية كوري غوف السادسة عالمياً وذلك بخسارتها في الدور الثالث أمام الروسية أناستازيا باتابوفا 7-6 (10-8) و5-7 و2-6.

وتلتقي بوتابوفا في الدور الرابع الصينية كينوين جينغ التي تغلبت بدورها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 5-7 و7-6 (7-5) و6-3.

كما تأهلت اللاتفية إيلينا أوستابنكو إلى ذات الدور بفوزها على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6-2 و4-6 و6-3.

                  
                  
 

دورة ميامي ستيفانوس تسيتسيباس
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