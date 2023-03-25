دورة ميامي: تسيتسيباس إلى الدور الثالث من دون أن يلعب



ويلتقي اليوناني في الدور الثالث التشيلي كريستيان غارين الفائز على الأرجنتيني سيباستيان بايس 7-6 (7-2) و6-3.

وانتهى مشوار الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع عشر (في الدورة) عند الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-7 (8-10) و6-7 (5-7)، ومواطنه لورنتسو موزيتي الثامن عشر (في الدورة) بخسارته أمام التشيكي ييري ليهيتشكا 4-6 و4-6.

كما ودّع الكرواتي بورنا تشوريتش السابع عشر (في الدورة) من الدور ذاته بخسارته أمام الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-3 و4-6 و2-6.

وفي دورة السيدات، انتهى مشوار الأميركية كوري غوف السادسة عالمياً وذلك بخسارتها في الدور الثالث أمام الروسية أناستازيا باتابوفا 7-6 (10-8) و5-7 و2-6.

وتلتقي بوتابوفا في الدور الرابع الصينية كينوين جينغ التي تغلبت بدورها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 5-7 و7-6 (7-5) و6-3.

كما تأهلت اللاتفية إيلينا أوستابنكو إلى ذات الدور بفوزها على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6-2 و4-6 و6-3.





