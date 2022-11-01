خسارة أولى لجابر وبداية قوية لساكاري في البطولة الختامية

من جانبها فازت اليونانية ماريا ساكاري الخامسة والتي وصلت إلى نصف نهائي النسخة الماضية على الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة، وذلك ضمن منافسات مجموعة نانسي ريتشي.

مواجهة محتدمة

قالت سابالينكا التي قلبت تخلفها بمجموعة أمام التونسية لتفوز بصعوبة 3-6 و7-6 (7-5) و7-5 في ساعتين و28 دقيقة "بطريقة ما، حصلت معجزة بالنسبة لي وتمكنت من الفوز بهذه المباراة".

وبالفعل، كانت جابر (28 عاماً) التي وصلت إلى نهائي بطولتي ويمبلدون الانكليزية والولايات المتحدة المفتوحة هذا العام قاب قوسين من حسم اللقاء لصالحها، حيث وجدت نفسها على بُعد نقطتين من الفوز في الشوط الفاصل (تاي بريك) للمجموعة الثانية، بعدما فازت بسهولة بالأولى.

غير أن البيلاروسية قدّمت أداء مستقراً وثابرت من أجل عدم السقوط بالرغم من خسارتها لارسالها أمام التونسية 3 مرات، لتفوز بالمجموعة الثانية.

عوضت جابر في الثالثة بتقدمها 4-2 بعدما كسرت ارسال منافستها في الشوط الثالث، غير أن سابالينكا تمسكت مجدداً بأمل الفوز بفضل ضرباتها القوية، قبل أن تنحني التونسية عند أول كرة ضدها لتخسر المجموعة فالمباراة.

فوز صعب لساكاري

ولم تكن حال ساكاري أفضل من سابالينكا، اذ اضطرت بدورها للمقاومة واحتاجت إلى 2.1 ساعتين للفوز على بيغولا 7-6 (8-6) و7-6 (7-4).

وتبادلت اللاعبتان كسر الارسال توالياً (3 مرات لكل منهما)، في حين اضطرت اليونانية التي كانت في كل مرة البادئة إلى كسر الارسال، الشوط الفاصل لحسم المجموعة الاولى في كرتها الثالثة.

تقدمت ساكاري في المجموعة الثانية 3-صفر أمام منافستها التي اسقطتها في نهائي دورة غوادالاخارا للألف نقطة، غير أن بيغولا ردت مجدداً بفرض التعادل.

وبعدما أنقذت كرتين لحسم اللقاء ضدها حيث اشارت النتيجة إلى 6-5 على ارسالها، سقطت الأميركية مرة ثانية في الشوط الفاصل لتضرب الكرة في الشباك في المحاولة الثالثة لساكاري لحسم المباراة.

وهو الفوز الرابع لساكاري مقابل هزيمتين في المواجهات التي جمعت بينهما.

قالت ساكاري أمام قرابة ألف متفرج في ملعب "ديكيز أرينا" الذي يتسع لحوالي 14 ألفاً "أنا سعيدة للغاية بالفوز، المباريات ليست سهلة أبداً ضد جيسيكا. كان عليّ القتال والحفاظ على الثقة في لعبي".

وتضم مجموعة ترايسي أوستن، البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا وحاملة لقب رولان غاروس وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى جانب الأميركية كوكو غوف (4)، الفرنسية كارولين غارسيا (6) والروسية داريا كاساتكينا (8).

وتشارك في البطولة المقامة على أرض صلبة والبالغة جوائزها 5 ملايين دولار أميركي أعلى ثماني مصنفات في العالم في منافسات الفردي، ويستمر دور المجموعات حتى السبت.

وبعد الدور الأول، تتواجه بطلة كل مجموعة مع وصيفة الثانية في نصف النهائي، قبل أن يقام النهائي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.