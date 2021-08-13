جابر تجرد أندرييسكو من اللقب وتتأهل مع سابالينكا



وحرمت جابر المصنفة 22 عالمياً منافستها الكندية من مواصلة المشوار على أرضها وبين جمهورها في مباراة توقفت مرتين بسبب الأمطار، وعوضت خسارتها المجموعة الأولى بشوط فاصل في طريقها لتحقيق فوزها السادس والثلاثين لهذا الموسم، في ثاني أفضل نتيجة بين جميع اللاعبات خلف البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى في مونتريال والتي سبقت التونسية الى ربع النهائي بفوزها على الكندية الأخرى ريبيكا مارينو بسهولة 6-1 و6-3.



وانتهت مغامرة ابنة الـ21 عاماً، المتوّجة بطلة لفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2019 والتي غابت عن الملاعب في 2020 بسبب الإصابة، انتهت الخميس على يد جابر التي باتت في 20 حزيران/يونيو أول لاعبة عربية تحرز لقباً في دورات المحترفات بتتويجها بطلة لدورة برمنغهام الإنكليزية على حساب الروسية داريا كاستكينا.

واحتاجت التونسية البالغة 26 عاماً الى ساعتين و39 دقيقة لتحسم معركتها مع أندرييسكو التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى خلال الشوط الثامن من المجموعة الثانية، لكنها تمكنت من مواصلة اللعب بعد تلقيها العلاج.

وتأمل جابر مواصلة مغامرتها حين تلتقي في ربع النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا الفائزة على مواطنتها دانيال كولينز 6-4 و3-6 و7-5.

وسبق للتونسية أن تواجهت مع بيغولا مرة واحدة سابقاً وتعود الى عام 2018 في كندا بالذات خلال ثمن نهائي النسخة الأخيرة من دورة كيبيك التي كانت تقام في ملعب مقفل، وخرجت الأميركية فائزة في حينها بمجموعتين.

سابالينكا تلاقي آزارنكا

ومن جهة أخرى ستلتقي سابالينكا في اختبارها التالي بطلة أستراليا المفتوحة مرتين مواطنتها فيكتوريا أزارنكا الثامنة التي تغلبت بدورها على اليونانية ماريا ساكاري الحادية عشرة بصعوبة 6-4 و3-6 و7-6 (7-2).

واضطرت البريطانية جوهانا كونتا التي أطاحت في الدور الثاني بالأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة، إلى الانسحاب بسبب إصابة في ركبتها، ما منح الأميركية كوكو غوف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من دون أن تلعب، لتلتقي الإيطالية كاميلا جورجي التي أطاحت ببطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بترا كفيتوفا السابعة والمتوجة باللقب عام 2012 بالفوز عليها 6-4 و6-4.



وبلغت ربع النهائي أيضاً الإسبانية سارا سوريبيس بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-7 (4-7) و6-صفر و6-3، لتواجه التشيكية الأخرى كارولينا بليتشكوفا الرابعة التي تغلبت على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-1 و7-6 (10-8).