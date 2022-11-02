بطولة "WTA": شفيونتيك تستهل مشوارها بفوز سهل

وتفوّقت النجمة البولندية التي خاضت موسماً رائعاً شهد تتويجها بلقبين كبيرين في فرنسا والولايات المتحدة، بسهولة 6-2 و6-3 في ساعة و22 دقيقة في قاعة ديكيز أرينا في فورت وورث.

وتُعدّ ابنة الحادية والعشرين مرشحة قوية لتعزيز رصيدها هذه السنة البالغ 8 ألقاب في دورات لدى المحترفات، والتتويج في البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم خلال العام.

وتقدّمت حاملة لقب 3 بطولات كبرى سريعاً على كاساتكينا 3-0، ثم حسمت المجموعة الأولى بعد 37 دقيقة.

وسارت شفيونتيك في المجموعة الثانية على النهج عينه، فتقدمت 3-0 قبل أن تحسم المباراة بسهولة.

وتسعى البولندية الموهوبة إلى تعويض مشوار السنة الماضية في البطولة الختامية، عندما أخفقت في غوادالاخارا المكسيكية بالتأهل إلى نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها، تغلبت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة سادسة على الأميركية الشابة كوكو غوف الرابعة، في إعادة لربع نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي الذي حسمته الفرنسية البالغة 29 عاماً.

غارسيا التي خسرت في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز أمام التونسية أنس جابر، حسمت المباراة 6-4 و6-3 في ساعة و18 دقيقة.

وتتنافس اللاعبات الثماني في مجموعتين بحيث تتأهل بطلة ووصيفة كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وانتقلت بطولة هذه السنة إلى تكساس بسبب تداعيات جائحة كوفيد في شنزن الصينية المقررة سابقاً لاستضافة الحدث، بالاضافة الى نزاع رابطة اللاعبات المحترفات مع الصين حيال قضية اللاعبة بينغ شواي.

