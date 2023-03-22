الإصابة تُجبر شفيونتيك على الانسحاب من دورة ميامي

وقالت شفيونتيك على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "في دورة الدوحة أصبت بالتهاب، ومن خلال سعالي الشديد تعرّضت لإصابة في أضلعي. حاولت إدارة هذه الإصابة وتمكنت من الاستمرار في اللعب طالما بأن الأمر لم يكن خطيرا".

وأضافت "لكن للأسف، أشعر بشكل مستمر بانزعاج وأوجاع وبالتالي لا أستطيع خوض دورة ميامي وكأس بيلي جين كينغ. إنه قرار صعب لكن الصحة هي أولوية".

وأضافت متوجهة إلى أنصارها "سأوافيكم عن المكان الذي سألعب فيه في المستقبل لأن الأمر يتعلق بمدى تطور حالة التعافي وتعليمات طاقمي الطبي".

وأشارت شفيونتيك أيضا بأنها ستغيب عن كأس بيلي جين كينغ المقررة في كازاخستان في 14 و15 نيسان/أبريل.

وكانت شفيونتيك أقرّت بعد خسارتها أمام إيلينا ريباكينا 2-6 و2-6 في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأسبوع الماضي، بأنها لم تكن في كامل لياقتها البدنية خلال المباراة وقالت حينها بأنها ستتناقش في الموضوع مع الجهاز الطبي الخاص بها.