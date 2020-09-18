العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

إلغاء دورة موسكو بسبب "كوفيد-19"

من قبل

أعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات الخميس في بيان إلغاء دورة موسكو الدولية في كرة المضرب بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كوفيد-19" في العاصمة الروسية.

AFP

وأوضحت الرابطتان أن إلغاء دورة الرجال التي كانت مقررة في موسكو في الفترة بين 19 و25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ودورة السيدات المقررة في الفترة بين 26 تشرين الأول/أكتوبر والأول من تشرين الثاني/نوفمبر جاء "بسبب الزيادة الأخيرة في معدل العدوى بكوفيد-19 في موسكو، مضيفا "ان الحدث لن تتم إعادة برمجته في عام 2020".

وتابع أن الدورتين المقررتين في أنتويرب البلجيكية وكولن الألمانية والمقررتين في نفس الأسبوع "ستقامان بشكل طبيعي" وإن إلغاء دورة موسكو لن يمنع إقامة دورة سانت بطرسبورغ في الأسبوع الذي يسبق إقامة الدورة التي كانت مقررة في العاصمة.
 

دورة موسكو فيروس كورونا
السابق إطلاق اسم "بيلي جين كينغ" على
اقرأ
إطلاق اسم "بيلي جين كينغ" على مسابقة كأس الاتحاد
التالي

آخر الأحداث