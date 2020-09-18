إلغاء دورة موسكو بسبب "كوفيد-19"

وأوضحت الرابطتان أن إلغاء دورة الرجال التي كانت مقررة في موسكو في الفترة بين 19 و25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ودورة السيدات المقررة في الفترة بين 26 تشرين الأول/أكتوبر والأول من تشرين الثاني/نوفمبر جاء "بسبب الزيادة الأخيرة في معدل العدوى بكوفيد-19 في موسكو، مضيفا "ان الحدث لن تتم إعادة برمجته في عام 2020".

وتابع أن الدورتين المقررتين في أنتويرب البلجيكية وكولن الألمانية والمقررتين في نفس الأسبوع "ستقامان بشكل طبيعي" وإن إلغاء دورة موسكو لن يمنع إقامة دورة سانت بطرسبورغ في الأسبوع الذي يسبق إقامة الدورة التي كانت مقررة في العاصمة.

