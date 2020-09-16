استهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، مشواره في دورة روما لكرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز هذا العام، خلال ظهوره الأول بعد إبعاده عن بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية بفوز سهل على الإيطالي سلفاتوري كاروزو 6-3 و6-2 في الدور الثاني الأربعاء.

وأعفي المصنفون الثمانية الأوائل في مقدمتهم دجوكوفيتش وصيف بطل النسخة الاخيرة والاسباني رافايل نادال الثاني وحامل اللقب واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من خوض مباريات الدور الأول.

وتلقى دجوكوفيتش ضربة قوية في سعيه إلى التتويج بعد استبعاده من فلاشينغ ميدوز بشكل مثير بسبب ضربه احدى حكمات الخطوط بالكرة دون قصد خلال مباراته مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا، حيث أصابها في حنجرتها وسقطت على الأرض.

في روما، عكس المصنف أول صورة مغايرة كلياً فبدا صلباً وأظهر أكثر من مرة أمام منافسه الإيطالي روحه الرياضية، وبعدما تأكد من فوزه وتأهله للدور الثالث حيا "الجماهير الوهمية"، علماً أن اللقاء أقيم أمام مدرجات خالية بسبب الإجراءات الصارمة المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويواجه "ديوكو" في الدور القادم مواطنه فيليب كرايينوفيتش أو الإيطالي ماركو تشيكيناتو.

وقال الصربي "منذ إبعادي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حصلت على الوقت للتدرب. أمضيت أسبوعاً من التمارين على الأرض الترابية، لذا تسير الأمور بشكل جيد".

وفي مباريات أخرى، حقق الشاب الإيطالي جانيك سينر (19 عاماً) مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اليوناني تسيتسيباس، المصنف ثالثاً في المنافسات، بنتيجة 6-1 و6-7 (9-11) و6-2.

وحجز الكرواتي مارين سيليتش بطاقته للدور الثالث بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان، المصنف سادساً في البطولة 6-2 و6-2.

وسحق البلغاري غريغور ديميتروف المصنف خامسا عشر الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-صفر.

هاليب دون عناء إلى الدور القادم

بلغت الرومانية سيمونا هيليب، المصنفة أولى في البطولة، الدور الثالث بفوزها بسهولة على الإيطالية ياسمين باوليني 6-3 و6-4 الأربعاء.

وعادت المصنفة ثانية عالمياً إلى الملاعب بعد شهر من فوزها بدورة براغ التشيكية، وقرار ابتعادها عن الدورات المقامة على ملاعب صلبة وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وضربت هيليب موعداً في الدور الثالث مع الأوكرانية ديانا ياستريمسكا الفائزة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 4-6 و7 – 6 (7 – 3) و6-4.

وحجزت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية في الدورة والرابعة عالمياً بطاقتها للدور التالي بفوزها بسهولة على مواطنتها باربورا ستريكوفا 6-3 و6-3.

وفي أبرز المباريات، فازت البلجيكية إليز مرتنز على البولندية ماغدا لينيت 6-2 و6-4، فيما أقصت دانكا كوفينيتش من مونتينيغرو السويسرية بيليندا بنتشيتش 6-3 و6-1.

وفي مباريات الدور الاول، فازت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا التي وصلت إلى نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأسبوع الماضي، على الأميركية فينوس وليامس (40 عاماً) بفوزها عليها 7-6 (9 – 7) و6-2.

وضربت أزارينكا موعداً مع الأميركية صوفيا كينن في الدور الثاني.





