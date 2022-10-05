

وتمكّن دجوكوفيتش من حسم المجموعة الافتتاحية بسهولة كبيرة على إيقاع ستة أشواط لواحد، وبذات النتيجة تمكن اللاعب الصربي من إنهاء المجموعة الثانية ليسجل اسمه في ثاني أدوار البطولة.

وسيواجه دجوكوفيتش في الدور المقبل الهولندي بوتش فان دي زندشلب.

كما عبر الكرواتي مارين تشيليتش إلى الدور ذاته بفوزه على الألماني أوسكار أوتيه بمجموعتين لواحدة.

وخسر تشيليتش المصنف التاسع في البطولة المجموعة الأولى بخمسة أشواط لسبعة.

ولم تكن المجموعة الثانية أسهل حيث امتدت إلى شوط كسر التعادل قبل أن يحسمها الكرواتي لمصلحته 7-6 (7-4)، ليؤول اللقاء إلى مجموعة فاصلة قال تشيليتش كلمته فيها (6-2) ليضرب موعدا في الدور المقبل مع الروسي كارين خاتشانوف.

وتوقف مشوار البلجيكي دافيد غوفان عند ثمن النهائي، بخسارته أمام الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعة لاثنتين بواقع 6-3 و1-6 و5-7.

وسيلاقي مانارينو في ربع النهائي الروسي أندريه روبليف الفائز على الصيني تشين تشين تشانغ بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-2.

وعانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لتخطي الدور ثمن النهائي واحتاج إلى شوطين فاصلين للفوز على الإيطالي لوكا ناردي الصاعد من التصفيات 7-6 (7-2) و7-6 (7-3) في ساعة و46 دقيقة.

كما بلغ الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت ربع النهائي على حساب الروسي بافيل كوتوف 6-1، 7-6 (7-5).



