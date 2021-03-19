هاريس يواجه كاراتسيف في نهائي دورة دبي



أضاف الجنوب إفريقي لويد هاريس المتأهل من التصفيات الكندي دنيس شابوفالوف المصنف ثالثاً (في البطولة) إلى لائحة ضحاياه بفوزه عليه 6-7 (5-7) و6-4 و7-6 (8-6) في نصف نهائي دورة دبي الدولية لكرة المضرب الجمعة، وصعد إلى المباراة النهائية لملاقاة متأهل آخر من التصفيات الروسي أصلان كاراتسيف الفائز على مواطنه أندري روبليف الثاني (في البطولة) 6-2 و4-6 و6-4.

وواصل لويد مغامرته على الملاعب الإماراتية بعدما كان أقصى الياباني كي نيشيكوري، والصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر (في البطولة)، وضحيته الكبرى النمساوي دومينيك تييم المصنف أول في دبي.

وضرب هاريس موعدا مع كاراتسيف الفائز على مواطنه روبليف.

وتابع كاراتسيف الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي في أول مشاركة له في "غراند سلام"، تألقه على ملاعب الكرة الصفراء وتأهل إلى النهائي الأول في مسيرته في دورات المحترفين.

