نوسكوفا توقف مسيرة أنس جابر عند محطة نصف النهائي في أديلايد

وضربت اللاعبة التشيكية موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.

قالت نوسكوفا "لا أعتقد أننا لعبنا بمستوى 100%، وأنا سعيدة لحسم نقطة الفوز في المباراة".

وخضعت جابر لعلاج اصابة في أسفل ظهرها عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوّضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة اليافعة.

كوردا ودجوكوفيتش في النهائي

حجز الأميركي سيباستيان كوردا بطاقة النهائي بفوزه على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-5) و1-0 ثم بالانسحاب، بسبب إصابة اللاعب الياباني بفخذه الأيمن.

ويلاقي كوردا في النهائي النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز على الروسي دانييل مدفيديف بنتيجة 6-3 و6-4.







