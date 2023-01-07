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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

نوسكوفا توقف مسيرة أنس جابر عند محطة نصف النهائي في أديلايد

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فاجأت التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا، المصنفة 102 عالمياً، التونسية أنس جابر الثانية عالمياً وأقصتها السبت 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية للتنس.

AFP

وضربت اللاعبة التشيكية موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.

قالت نوسكوفا "لا أعتقد أننا لعبنا بمستوى 100%، وأنا سعيدة لحسم نقطة الفوز في المباراة".

وخضعت جابر لعلاج اصابة في أسفل ظهرها عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوّضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة اليافعة.

كوردا ودجوكوفيتش في النهائي 

حجز الأميركي سيباستيان كوردا بطاقة النهائي بفوزه على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-5) و1-0 ثم بالانسحاب، بسبب إصابة اللاعب الياباني بفخذه الأيمن.

ويلاقي كوردا في النهائي النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز على الروسي دانييل مدفيديف بنتيجة 6-3 و6-4. 


                  
                  
 

نوفاك دجوكوفيتش أنس جابر دورة أديلايد الأسترالية
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