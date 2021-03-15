موراي يحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في دورة ميامي

أعلن منظمو دورة ميامي الدولية في كرة المضرب، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، الإثنين أن البريطاني أندي موراي المتوج بلقبها مرتين عامي 2009 و2013، سيستفيد من بطاقة دعوة لخوض غمارها في الفترة بين 22 'ذار/مارس الحالي والرابع من نيسان/أبريل المقبل.

وقال مدير دورة ميامي اللاعب السابق جيمس بلايك: "من المثير أن نرى آندي يعود إلى ميامي".

وأضاف "بصفتي شخصاً كافح للتعافي من الإصابات طوال مسيرته الاحترافية، أتفهم وأحترم كل العمل الشاق الذي قام به آندي للعودة إلى الملاعب".

وعانى المصنف أول عالمياً سابقا والمتوج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته الاحترافية (ويمبلدون 2013 و2016، وفلاشينغ ميدوز 2012) كثيراً في الأعوام الأخيرة وتحديداً عام 2017 من إصابات عدة في الورك والفخذ اضطرته إلى الخضوع لعمليات جراحية عدة، حتى أن معاناته البدنية دفعته في أوائل عام 2019 إلى التفكير في الاعتزال.

وقرر الاسكتلندي، البالغ من العمر 33 عاماً، مواصلة مسيرته الاحترافية لكنه لم يلعب سوى مباريات قليلة عام 2020 (7 مباريات) بسبب فيروس كورونا الذي أصيب به في كانون الثاني/يناير الماضي وأرغمه على الانسحاب من بطولة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن.

وخرج موراي من الدور ثمن النهائي لدورة روتردام الهولندية مطلع الشهر الحالي على يد الروسي أندري روبليف الذي توج باللقب لاحقاً.

وأعلن موراي انسحابه من دورة دبي الدولية الاسبوع الماضي بسبب إنجاب زوجته لطفلهما الرابع.

وسيكون الفرنسي هوغو غاستون بين الدعوين لخوض دورة ميامي التي تشهد مشاركة 74 من أفضل 77 لاعباً في العالم، في مقدمتهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، والاسباني رافايل نادال، فيما يغيب السويسري روجيه فيدرر الذي استأنف المنافسة الأسبوع الماضي في الدوحة بعد 13 شهرًا من الغياب بسبب عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى، حيث فضل مواصلة التدريبات استعدادا لخوض موسم الملاعب الترابية.

وتشهد منافسات السيدات مشاركة 72 من أفضل 77 لاعبة في العالم في مقدمتهن اليابانية نيومي أوساكا، المتوجة في ملبورن، والأميركية سيرينا وليامس.

