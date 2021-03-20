كاراتسيف يحرز لقب دورة دبي

وقال كاراتسيف الذي أصبح أول لاعب مشارك ببطاقة دعوة يحقق لقب دورة دبي منذ النمساوي توماس موستر عام 1997 "لا تعرف متى يتحقق (النجاح). أبليت حسنًا مع فريقي ومدربي كي يتحقق ذلك".

وكان كاراتسيف صعد من المركز 114 في التصنيف العالمي إلى 42 بعد أن أصبح في أستراليا المفتوحة الشهر الفائت أول لاعب يبلغ نصف نهائي بطولة غراند سلام من أولى مشاركاته في العصر الحديث للكرة الصفراء.

وكسر الروسي (27 عامًا) إرسال منافسه منتصف المجموعة الأولى ومرتين في الثانية.

وكان هذا النهائي الأول في فئة الفردي لكاراتسيف ضمن دورات رابطة المحترفين، بعد أن حقق لقبه الاحترافي الأول في فئة الزوجي مع مواطنه أندري روبليف في الدوحة (بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة).

وأقصى كاراتسيف مواطنه من نصف النهائي الجمعة.

وأضاف كاراتسيف بعد الفوز "أنا سعيد جدًا. لقد كانت مباراة متقاربة. لقد كنت متوترًا حقًا. أريد أن أهنئ خصمي على هذه المباراة. قدم أسبوعًا مميزا. أنا سعيد بالفوز".

وفي طريقه إلى النهائي، أقصى هاريس (81 عالميًا) الكندي دنيس شابوفالوف المصنف ثالثًا في الدورة، الياباني كي نيشيكوري، الصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر، وضحيته الكبرى النمساوي دومينيك تييم المصنف أول في دبي.