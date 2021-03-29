سيليتش يشق طريقه بنجاح في بطولة ميامي

وقال سيليتش "أنا سعيد جدا اليوم، توجب عليّ الصراع مع هؤلاء اللاعبين الشبان. يجب عليّ ابقاء رأس المحاربين القدامى مرفوعاً في هذه الدورة".

واكد سيليتش المصنف 45 عالمياً والمتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2014، انه يسير على المسار الصحيح لاستعادة لياقته خلال المباريات.

وقال: "شعرت أني بحالة جيدة جداً خلال التدريبات. فترة الراحة جيدة. الغياب عن بعض المباريات لا يؤذي سوى قليلا كرة المضرب".

وضرب سيليتش في الدور التالي موعداً مع الروسي أندري روبليف الرابع والفائز بسهولة على المجري مارتون فوسوفيتش 6-2 و6-1.

وتوقفت مسيرة الفرنسي أوغو أومبير عند الدور الثالث بخسارته أمام الكندي ميلوس راونيتش الثاني عشر 4-6 و5-7.

ولم يحصل الفرنسي المصنف 30 عالمياً على الكثير من الفرص لإزعاج المصنف 19 عالمياً والمتفوق خلال الارسال.

وسنحت لأومبير ثلاث فرص فقط لكسر ارسال منافسه عندما كانت النتيجة 4-4 ثم 40-صفر في المجموعة الثانية، في حين اعتمد راونيتش على قوة ارساله (12 ارسالا ساحقا) لمنع منافسه من خوض مجموعة ثالثة.

وهو الفوز الثاني لراونيتش في ثاني مباراة تجمع بينهما، بعد أول في ربع نهائي دورة بيرسي العام الماضي.

وضرب الكندي موعدا في ثمن النهائي مع البولندي هوبرت هوركاش السادس والعشرين في البطولة الفائز على الكندي الآخر دنيس شابوفالوف السادس على البطولة 6-3 و7-6 (8-6).

