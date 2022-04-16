دورة مونتي كارلو: دافيدوفيتش إلى النهائي بفوزه على ديميتروف

وقال دافيدوفيتش الذي ارتكب 43 خطأ مباشراً مقابل 38 لمنافسه "لقد كانت مباراة صعبة... أتيحت لي فرصة في المجموعة الثانية، لكن غريغور لعب بشكل جيد وكنت متعباً. لكنني واصلت القتال وأردت أن أرى أين كانت حدودي".

وبعدما فاز بالمجموعة الأولى، تقدم الإسباني 4-2 في الثانية وثم 5-3 لكن مستواه تراجع فلم يفز سوى بثلاث نقاط من أصل 12، منها اثنتان إثر أخطاء مزدوجة من البلغاري، ليتقدم الأخير 6-5.

وفرض دافيدوفيتش، ابن الـ22 عاماً، شوطاً فاصلاً (تاي بريك)، من دون أن يتمكن من الفوز به أمام المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، لينجح ديميتروف في تعديل الكفة.

وبدا أن دافيدوفيتش سيدفع غالياً ثمن الجهود التي بذلها في مونتي كارلو والتي سمحت له بإقصاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور الثاني، فتأخر 0-2 في المجموعة الثالثة.

لكن الإسباني تمسك ببارقة الأمل وقلب الموازين لصالحه ليفوز بخمسة أشواط متتالية ويتقدم 5-2، بعدما نجح في إنقاذ كرتين لكسر إرساله لصالح ديميتروف الذي كان بإمكانه أن يجعل النتيجة 3-صفر.

وحصل دافيدوفيتش على 3 كرات على إرساله لإنهاء المباراة، وحسم بالفعل خلال الكرة الثانية مع إرسال ساحق.

وضرب دافيدوفيتش في أول نهائي له في دورات المحترفين بعد سقوطه ثلاث مرات عند حاجز الدور نصف النهائي، موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميا.

وبلغ حامل اللقب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بفوزه على المصنف الثالث عالميا الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون رد.