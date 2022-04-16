English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
تنس المحترفين

دورة مونتي كارلو: دافيدوفيتش إلى النهائي بفوزه على ديميتروف

من قبل

تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46 عالمياً السبت إلى أوّل مباراة نهائية في مسيرته في دورات الماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه الصعب على البلغاري غريغور ديميتروف التاسع والعشرين عالمياً 6-4 و6-7 (2-7) و6-3 في نصف نهائي دورة مونتي كارلو.

AFP

وقال دافيدوفيتش الذي ارتكب 43 خطأ مباشراً مقابل 38 لمنافسه "لقد كانت مباراة صعبة... أتيحت لي فرصة في المجموعة الثانية، لكن غريغور لعب بشكل جيد وكنت متعباً. لكنني واصلت القتال وأردت أن أرى أين كانت حدودي".

وبعدما فاز بالمجموعة الأولى، تقدم الإسباني 4-2 في الثانية وثم 5-3 لكن مستواه تراجع فلم يفز سوى بثلاث نقاط من أصل 12، منها اثنتان إثر أخطاء مزدوجة من البلغاري، ليتقدم الأخير 6-5.

وفرض دافيدوفيتش، ابن الـ22 عاماً، شوطاً فاصلاً (تاي بريك)، من دون أن يتمكن من الفوز به أمام المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، لينجح ديميتروف في تعديل الكفة.

وبدا أن دافيدوفيتش سيدفع غالياً ثمن الجهود التي بذلها في مونتي كارلو والتي سمحت له بإقصاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور الثاني، فتأخر 0-2 في المجموعة الثالثة.

لكن الإسباني تمسك ببارقة الأمل وقلب الموازين لصالحه ليفوز بخمسة أشواط متتالية ويتقدم 5-2، بعدما نجح في إنقاذ كرتين لكسر إرساله لصالح ديميتروف الذي كان بإمكانه أن يجعل النتيجة 3-صفر.

وحصل دافيدوفيتش على 3 كرات على إرساله لإنهاء المباراة، وحسم بالفعل خلال الكرة الثانية مع إرسال ساحق.

وضرب دافيدوفيتش في أول نهائي له في دورات المحترفين بعد سقوطه ثلاث مرات عند حاجز الدور نصف النهائي، موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميا. 

وبلغ حامل اللقب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نهائي بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بفوزه على المصنف الثالث عالميا الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون رد.

نوفاك دجوكوفيتش غريغور ديميتروف دورة مونتي كارلو أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا
السابق فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مو
اقرأ
فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو
التالي تسيتسيباس يتخطّى زفيريف ويبلغ
اقرأ
تسيتسيباس يتخطّى زفيريف ويبلغ نهائي بطولة مونتي كارلو
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>