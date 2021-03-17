دورة دبي: روبليف بخطوات ثابتة إلى ربع النهائي والشاب سينر يقصي باوتيستا



ونجح روبليف، البالغ 23 عاماً، في إنقاذ كرات كسر إرساله الست التي سنحت أمام فريتز وضرب موعدا في الدور المقبل مع المجري مارتون فوتشوفيتش الفائز على الصربي دوسان لايوفيتش 6-1 و4-6 و6-4.

وقال روبليف "أنا سعيدا جدا للفوز بمجموعتين تواليا، وواثق جدا. أعرف تايلور مذ كنا صغارا ومن الصعب دائما اللعب ضده كونه يملك إرسالا قويا ويلعب بسرعة".

وحقق الشاب الإيطالي يانيك سينر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف رابعا (في البطولة) 6-4 و3-6 و7-5، وتأهل لربع النهائي.

ونجح سينر البالغ 19 عاما في ضرب 16 إرسالا ساحقا في المباراة التي استمرت لساعتين و24 دقيقة مع الإسباني، الفائز باللقب في دبي عام 2018.

ويسعى سينر لإحراز لقبه الثالث في غضون الأشهر الستة الأخيرة، بعد فوزه بدورتي صوفيا البلغارية وملبورن الأسترالية.

وتقدّم الإيطالي في المجموعة الثالثة 4-2 برغم تراجع نسبة نجاحه على إرساله الثاني إلى 38 في المئة، إلا أنه رفع من مستواه في الوقت الحاسم ليفوز على المصنف رابعا في الدورة.

قال سينر، المصنف 16 في الدورة "إنه لاعب رائع، وهو صلب جدا. بالنسبة لي كان من الصعب أن أجد التوازن الصحيح في الملعب، عدم التسرّع كثيرا وعدم التباطؤ. لذا أعتقد أن هذا هو كان مفتاح (الفوز) اليوم".

وتابع "أتطلع إلى هذا النوع من المباريات، المباريات الصعبة، التعرف على نفسي أكثر، مباراة بعد الأخرى ومحاولة التطور. أعتقد أن هذا هو هدفي الأساسي".

وضرب الإيطالي موعدا في الدور التالي مع الروسي أصلان كاراتسيف الذي قلب تأخره أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو، المصنف 17 (في البطولة)، بمجموعة إلى فوز 3-6 و6-3 و6-4.

وتأهل الكندي دنيس شابوفالوف، المصنف ثالثا (في البطولة)، إلى ربع النهائي بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش 6-4 و6-3.

وفرض شابوفالوف إيقاعه منذ البداية ونجح في كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث، لينهي المجموعة الأولى لصالحه في 43 دقيقة من دون أن يخسر سوى نقطة يتيمة على إرساله الأول.

وتابع الكندي ضغوطه في المجموعة الثانية ليحسمها لصالحه (6-3) والمباراة أيضا.

وقال شابوفالوف "بالتأكيد، ألعب كرة مضرب جيدة"، مضيفا "من الواضح أني عانيت سابقا أمام هوبرت. إنه لاعب عظيم ويملك أسلحة قوية. من الصعب اللعب أمامه لذا أنا سعيد لتحقيق فوزي الأول عليه".

ويلتقي الكندي مع الفرنسي المخضرم جيريمي شاردي (34 عاما) الفائز على الروسي كارن خاتشانوف، الثامن (في البطولة)، بنتيجة 6-7 (3-7) و6-4 و6-4.

وتابع الجنوب إفريقي لويد هاريس الصاعد من التصفيات مفاجآته فتغلب على الصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر (في البطولة)، 7-6 (7-5) و6-4 وتأهل إلى ربع النهائي، بعدما كان أقصى النمساوي دومينيك تييم المصنف أول (في البطولة) من الدور الثاني.

وسيلاقي هاريس الياباني كي نيشيكوري الفائز على السلوفيني ألياز بيدين 6-4 و6-4.



