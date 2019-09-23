تصنيف المحترفين: مدفيديف يعزز موقعه في المركز الرابع

ورفع مدفيديف الذي توج بلقبه الثالث هذا العام، رصيده إلى 5305 نقاط خلف الثلاثي الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، علماً بأن المراكز الـ13 الأولى لم تشهد أي تعديل.

وتقدم الكرواتي بورنا تشوريتش، وصيف مدفيديف في سان بطرسبورغ، مرتبة واحدة وبات في المركز الرابع عشر، فيما ارتقى الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بطل دورة متز الفرنسية 22 مركزاً وأصبح 39 عالمياً.

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9865 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9225

3- السويسري روجيه فيدرر 7130

4- الروسي دانييل مدفيديف 5305

5- النمساوي دومينيك تييم 4415

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420

8- الياباني كي نيشيكوري 3330

9- الروسي كارن خاتشانوف 2810

10- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2530