تسيتسيباس يعبر إلى ثالث أدوار بطولة ميامي

وبعد الخروج المدوي للألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعاً عالمياً من الدور الثاني، والذي تفوق على تسيتسيباس في نهائي دورة أكابولكو المكسيكية الأسبوع الفائت، عزز اليوناني المصنف الثاني في البطولة، آماله بإمكانية تحقيق اللقب في ميامي حيث يُعتبر الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في الدورة والثاني عالميًا أبرز العقبات أمامه.

وضرب تسيتسيباس موعداً في الدور الثالث مع الياباني كي نيشيكوري الذي تفوق على السلوفيني ألياز بيدين في مباراة مثيرة 7-6 (8/6)، 5-7، 6-4.

كما تأهل الكندي ميلوش راونيتش إلى الدور الثالث بفوزه على الاسترالي جوردان تومسون 6-2، 6-1.

وبلغ الإيطالي لورنتسو سونيغو الدور الثالث على حساب الأميركي بيورن فراتانغيلو 6-4، 7-6 (7/5)، والبولندي هوبرت هوركاش على حساب الأميركي الآخر دنيس كودلا 7-6 (7/5)، 6-4.

