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الدوري الإسباني
تنس المحترفين

تسيتسيباس وزفيريف إلى نهائي دورة أكابولوكو على وقع هزة أرضية

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عبر الثنائي، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف، إلى نهائي دورة أكابولكو المكسيكية للتنس، بمجموعتين نظيفتين الجمعة.

REUTERS

وتغلّب تسيتسيباس على الإيطالي الشاب لورنتسو موزيتي 6-1 و6-3، وزفيريف على مواطنه دومينيك كوبفر 6-4 و7-6 (7-5). 

وتزامنت مباراة زفيريف مع هزة أرضية بلغت قوتها 5,7 درجات ومركزها على بعد 60 كيلومتراً في سان ماركوس.

قال زفيريف" بدأت الأضواء ترتجف وشعر بها الجمهور أكثر منا".

أضاف الألماني "كنا نركض في الملعب، لذا تعيّن علينا خوض النقطة أثناء الهزّة. لم نشعر بالكثير، لكن عرفنا أنها هنا في أكابولكو".

وقال اليوناني "أتطلع حقاً لخوض النهائي. لعبت ضد ساشا من قبل ولم يكن سهلاً أبدا. كلانا متعطش وقادر على منافسة قوية".        
                  
 

تنس اكابولكو ألكسندر زفيريف ستيفانوس تسيتسيباس
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