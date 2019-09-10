هُمام كدر

دي بروين أمس كان نجم مباراة منتخب بلاده بلجيكا ضد المستضيفة اسكتلندا، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 عندما اشترك في الأهداف الأربعة التي فاز بها الضيوف بواقع 3 تمريرات حاسمة وهدف باسمه.

وأصبح نجم مانشستر سيتي، الذي ارتدى شارة الكابتن بغياب زميله هازرد للإصابة، أول لاعب في هذه النسخة من التصفيات، يقوم بهاتريك من التمريرات الحاسمة في مباراة واحدة.

دي بروين قدم 5 تمريرات حاسمة لناديه الإنكليزي حامل لقب البريمرليغ في أول 4 مباريات من الموسم الحالي.

1 أمام وست هام، 2 أمام توتنهام، 1 بورنموث، 1 برايتون (+ هدف).

ويتنوع التمرير لدى دي بروين من العرضيات المرفوعة الخطيرة (هدف ألدرفيريلد وهدف فيرمالين) إلى التوزيعات العميقة والكرات القصيرة المباشرة نحو المرمى (هدف لوكاكو الأول د 9).

( في لقطة الهدف الأول، كان دي بروين أقرب إلى مرمى المنافس من زميله لوكاكو بمسافة تقدر بـ7 ياردات، ولكن بسبب حسه التمريري ومع تغطية لاعبين من اسكتلندا عليه مرر سريعاً الكرة للاعب الأكثر راحةً)

وكان دي بروين قد غاب عن معظم مباريات فريقه سيتي الموسم الماضي بسبب الإصابات المتلاحقة، لكن على ما يبدو يدخل الموسم الحالي بشهية مضاعفة.

واعتبر روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا لاعبه الأفضل في مركز صناعة اللعب بالعالم "أعتبره أفضل صانع لعب في العالم. هذا المركز هو الذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة، قام دي بروين بكل ذلك أمام اسكتلندا".

وجاء اللاعب البلجيكي إلى سيتي عام 2015 بعقد بلغت قيمته نحو 50 مليون جنيه إسترليني، ما جعل بعض النقاد يعتبرون أن السعر مبالغ فيه للاعب ليس الأميز في خط الوسط حول العالم.

عقد دي بروين الحالي يربطه بسيتي حتى عام 2023 جدده صيف 2018.

لكن سرعان ما أثبت دي بروين نفسه بكفاءة عالية وكان من أكثر اللاعبين المتطورين على يد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ما أهله ليكون مساهماً بشكل كبير في قيادة بلجيكا إلى المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

مدرب سيتي الذي قال هو الآخر عن لاعبه في وقت سابق "نأمل أن يتمكن من الحفاظ على مستواه، إنه إيجابي بشكل لا يصدق في ذهنه ونوعيته، إنه رجل يحب لعب كرة القدم، إنه منافس ضخم".

في المقابل اعترف دي بروين بالتقدم المذهل الذي حدث لمسيرته مع سيتي حين ذكر بعد أول لقاء له مع غوارديولا، "قال لي المدرب إنه وبسهولة بإمكاني أن أصبح أحد أفضل خمسة لاعبين في العالم، باختصار غيّر عقليتي كلاعب".

وفي تصريح قديم لزميل دي بروين في سيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا قال: "إنه شئ رائع أن يوجد في فريقك من يسجل ويصنع الأهداف، يدافعون ويهاجمون ولديهم ذكاء كبير".

ورغم المديح الذي أنهال عليه من المراقبين والنقاد بعد أداء مباراة الأمس ضد اسكتلندا لم يتخلَّ دي بروين عن تواضعه المعتاد وأبلغ الصحفيين "لم أقدم أفضل مبارياتي، فقط قمت بواجبي، عندما تنتهي مسيرتك تبدأ في تقييم مشوارك، كل ما أفكر فيه حالياً هو الفوز بالمباريات".