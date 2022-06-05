واصل منتخب ويلز تألقه في السنوات الأخيرة وسطر تأهلاً تاريخياً إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ تواجده في مونديال السويد عام 1958، وذلك بتغلبه على أوكرانيا في نهائي المسار الأول ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وانتهت المواجهة المصيرية التي أقيمت على ملعب كارديف الأحد بفوز غاريث بايل ورفاقه بهدف دون رد وافتتح المهاجم الأوكراني يارمولينكو التسجيل للمنتخب الويلزي بالخطأ بعد أن حول الركلة الحرة المباشرة التي لعبها بايل إلى مرمى المنتخب الأوكراني.

وكان المنتخب الويلزي شارك مرة وحيدة في المونديال وذلك عام 1958 في السويد عندما حل ثانياً في المجموعة الثالثة فصعد لربع النهائي قبل أن يخسر أمام البرازيل البطلة عقب ذلك بهدف نظيف سجله بيليه في الدقيقة 66.

وبذلك سيتواجد المنتخب الويلزي ضمن المجموعة الثانية في مونديال قطر بجوار كل من إنكلترا وإيران وأميركا.

