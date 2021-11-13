وأحرز بابلو غانيت هدف المنتخب المضيف عند الدقيقة الرابعة والثمانين لتلتحق غينيا الاستوائية بتونس في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لمصلحة نسور قرطاج وذلك قبل جولة على ختام دور المجموعات.

وضمن المجموعة ذاتها حققت زامبيا فوزاً كبيراً على ضيفتها موريتانيا برباعية نظيفة.

وستجمع المرحلة الأخيرة تونس بزامبيا الثالثة (7 نقاط) على ملعب حمادي العقربي في حين يستضيف المنتخب الموريتاني متذيل الترتيب منتخب غينيا الاستوائية.

نيجيريا على أعتاب الدور الحاسم

وضعت نيجيريا قدما في الدور الحاسم بفوزها الثمين على مضيفتها ليبيريا بهدفين نظيفين من توقيع فيكتور أوسيمهين (15 من ركلة جزاء) وأحمد موسى (90+4 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الرابع للمنتخب النيجيري في التصفيات فرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام مطارده المباشرة منتخب الرأس الأخضر الذي قلب الطاولة على جمهورية إفريقيا الوسطى محولّاًّ تخلفه بهدف لإسحاق نغوما (11) إلى فوز بهدفين لجوليو تافاريس (51) وستوبيرا (76).

وباتت نيجيريا بحاجة إلى التعادل في مباراتها الأخيرة داخل قواعدها أمام الرأس الأخضر الثلاثاء لضمان التأهل إلى الدور الحاسم.