مواجهة واعدة بين فرنسا وأوكرانيا من قبل beIN SPORTS September 4, 2021 12:17 0:38 دقيقة ينزل المنتخب الفرنسي ضيفاً على أوكرانيا في الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الأوكراني المنتخب الفرنسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة هولندا تستقبل مونتينيغرو في آيندهوفن 1:12 دقيقة إقبال كبير على شراء قمصان كريستيانو رونالدو 1:38 دقيقة بطولة الولايات المتحدة: سابالينكا تعبر وأُنس تغادر 0:38 دقيقة مواجهة واعدة بين فرنسا وأوكرانيا 1:26 دقيقة إيميرسون يستنكر أسلوب إدارة برشلونة في التعامل معه 1:04 دقيقة لقطة اليوم – شاهد إرسالات بلسيكوفا الساحقة 0:56 دقيقة ألكاراث يفجر مفاجأة مدوية بفوزه على تسيتسيباس 0:50 دقيقة الكندية فيرنانديز تُخرج أوساكا 2:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المنتخب القطري ونظيره البرتغالي 0:43 دقيقة تونس تكرم وفادة غينيا الاستوائية