كولومبيا وتشيلي في تصفيات كأس العالم قد تقام بحضور جماهيري من قبل beIN SPORTS August 20, 2021 19:08 0:49 دقيقة أكدت وسائل إعلام كولومبية أنّ مباراة كولومبيـا وتشيلي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهّلة لكأس العالم فيفا قطر 2022، قد تشهد حضوراً للجماهير بنسبة خمسين في المئة من سعة الملعب. تقارير إخبارية منتخب كولومبيا المنتخب التشيلي تصفيات كأس العالم -آخر الفيديوهات 5:14 دقيقة باريس سان جيرمان يضم بريست لقائمة ضحاياه 0:47 دقيقة روبليف يصطدم بمدفيديف في نصف نهائي دورة سينسيناتي 1:02 دقيقة منتخب عُمان يخسر أمام البرتغال 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يرفع شعار التعويض عندما يواجه نوريتش 1:00 دقيقة كرة السلة - السعودية تتخطّى عقبة الهند بنجاح 1:01 دقيقة دورة سينسيناتي: بارتي تواجه كيربر في نصف النهائي 3:34 دقيقة حفيد محمد علي كلاي يسير في الطريق الصحيح 0:49 دقيقة كولومبيا وتشيلي قد تقام بحضور جماهيري 0:58 دقيقة ماذا قال كلوب عن مواجهة بيرنلي ؟ 1:02 دقيقة تسيتسيباس يطيح بالإيطالي سونيغو من بطولة سينسيناتي