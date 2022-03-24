وتمكن ألكسندر تراجكوفسكي من نحت اسمه بأحرف من ذهب بعد تسجيله للهدف الوحيد في المواجهة من تصويبة قوية استقرت في شباك الحارس جانلويجي دوناروما في الدقيقة 90+2.

وبعدما عاشوا قبل أربعة أعوام خيبة الغياب عن النهائيات العالمية لأول مرة منذ 60 عاماً، تفاءل الإيطاليون مع المدرب الجديد روبرتو مانشيني لاسيما بعد فوزهم بكأس أوروبا الصيف الماضي، لكن المفاجأة تحققت الخميس على يد مقدونيا الشمالية.

وسيغيب المنتخب الإيطالي للمرة ثانية توالياً عن نهائيات كأس العالم.

وسيلاقي منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي المسار الثالث المنتخب البرتغالي.

وخلافاً للنظام القديم، لا يقام الملحق الأوروبي بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل قُسِمت المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات حددت بموجب القرعة، وسيتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي ومباراة نهائية، ويتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).