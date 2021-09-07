ووقّع وهبي الخزري (8 من ركلة جزاء) وأنيس بن سليمان (90+1) هدفي "نسور قرطاج".

ورفعت تونس رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة في حين تحتل زامبيا المركز الثاني مؤقتاً برصيد 3 نقاط.

يذكر أنّ المنتخب التونسي قد استهل مشواره في تصفيات مونديال 2022، بفوز كبير على غينيا الاستوائية 3-صفر على ملعب "حمادي العقربي".

من جهته مني المنتخب الزامبي بخسارته الأولى بعدما تغلب على موريتانيا 2-1 في الجولة السابقة.

ويتأهل الى الدور الحاسم الذي يحدد هوية ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر.

واحتاج فريق المدرب منذر الكبير إلى تسع دقائق للوصول إلى الشباك الزامبية، عندما احتسب الحكم الغابوني اريك أوتوغو كاستان ركلة جزاء اثر لمسة يد على الظهير بينيديكت شيبيشي انبرى لها مهاجم سانت إيتيان الفرنسي وهبي الخزري وسجلها بقوة إلى يمين الحارس سيريل شيبوي (9).

وضغط لاعبو "تشيبولوبولو" سعياً لإدراك التعادل ولاحت أمامهم فرصاً عدة كان الدفاع التونسي والحارس فاروق بن مصطفى بالمرصاد، أبرزها تسديدة ديكسون شابا (31)، وكذلك رأسية سولوما باملا (42).

وفي النصف الثاني من اللقاء واصل المنتخب التونسي سيطرته على المجريات مهدراً العديد من الفرص حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين أضاف لاعب بروندبي الدنماركي أنيس سليماني الهدف الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس قوية إلى الشباك إثر تسديدة أولى من لاعب الترجي محمد علي بن رمضان (90+3).

المجموعة السابعة

وفي المجموعة السابعة، حققت إثيوبيا فوزاً صعباً على ضيفتها زيمبابوي 1-صفر في أديس أبابا.

وسجل الهدف الوحيد أشالو تاميني (90+4 من ركلة جزاء).

وصعد المنتخب الفائز إلى المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط خلف المتصدرة جنوب إفريقيا (4 نقاط) التي فازت الاثنين على غانا بهدف نظيف، ليتجمد رصيد الأخيرة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وزيمبابوي رابعة بنقطة واحدة.

المجموعة الرابعة

وفي الرابعة، تغلبت مالاوي على ضيفتها موزامبيق بهدف ريشارد مبولو (10).

وهذا الفوز الأول لمالاوي رفعت به رصيدها الى 3 نقاط وبقيت الخاسرة في المركز الأخير بنقطة، في حين تتصدر كوت ديفوار بأربع نقاط أمام الكاميرون الثانية (3 نقاط).

المجموعة العاشرة

وانتزعت تنزانيا صدارة المجموعة العاشرة بفوزها الصعب على ضيفتها مدغشقر 3-2.

سجل للفائزة ايراستو نيوني (2 من ركلة جزاء) ونوفاتوس ديسماس (26) وفيسول سالوم (53)، وللخاسرة نجيفا راكوتوهاريمالالا (36) وتوماس فونتين (45+1).

ورفعت تنزانيا رصيدها الى أربع نقاط بالتساوي مع بنين الثانية، فيما تحتل الكونغو الديمقراطية المركز الثالث بنقطتين ومدغشقر رابعة بنقطة واحدة.



