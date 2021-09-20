وأرجع الاتحاد سبب ذلك للملاحظات العديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم على ملعبي الهلال وشيكان، وتوقع الاتحاد حرمان صقور الجديان من أداء مباراة غينيا الشهر المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات في السودان، إلا أنهم وفي إطار وضع تدابير احتياطية قاموا بالتشاور مع الجهاز الفني وتم اختيار مصر لتكون البديل الأول لخوض هذه المواجهة.

يذكر أن ملعب المريخ مغلق تماماً لسوء الأرضية والمرافق وأن لجان التفتيش بالاتحادين الافريقي والدولي اعتمدت فقط ملعبي الهلال في أم درمان وشيكان الذي يقع في مدينة الأبيض غربي العاصمة الخرطوم مع بعض الملاحظات والمتطلبات التي من المفترض معالجتها وتوفيرها وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

