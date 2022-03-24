وتناوب على تسجيل أهداف البرتغال كل من أوتافيو (15) وديوغو جوتا (42) وماثيوس نونيز (90+4).

في المقابل وقّع بوراك يلماز هدف تركيا الوحيد (65).

وسيلاقي المنتخب البرتغالي نظيره المقدوني الشمالي، الذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بإزاحته إيطاليا، في نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

يُذكر أنّ المنتخب التركي أهدر ركلة جزاء عبر نجمه بوراك يلماز في الدقيقة 85.

ويبحث زملاء كريستيانو رونالدو عن انتزاع بطاقة العبور إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ وإذا ما تحقق ذلك ستبصم البرتغال على مشاركتها الثامنة في النهائيات المونديالية.

