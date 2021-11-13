

ورفعت فنلندا رصيدها إلى 11 نقطة مقلصة الفارق إلى نقطة واحدة عن فرنسا متصدرة المجموعة والتي تملك فرصة حسم بطاقة التأهل في حال فوزها على ضيفتها كازاخستان.

وانتزعت فنلندا المركز الثاني من أوكرانيا بفارق نقطتين قبل الجولة الأخيرة، حيث تلتقي الأولى مع فرنسا في هلسنكي، والثانية مع البوسنة خارج ملعبها.

وبعد أن أضاع مهاجم نوريتش سيتي الإنكليزي تيمو بوكي ركلة جزاء لفنلندا في الدقيقة 25، تقدّم منتخب بلاده بواسطة ماركوس فورس (29)، ثم طرد زميله يوكا رايتالا قبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق.

وفي مطلع الشوط الثاني أضافت فنلندا الهدف الثاني عبر روبن لود مستغلا خطأ دفاعيا فادحا (51) ثم قلّصت البوسنة الفارق عن طريق لوكا مينالو (69)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للضيوف الذين سجل لهم دانيال أوشاوغنيسي هدف الحسم (73).