

وافتتحت مالي التسجيل عن طريق لاعب ساوثمبتون الإنكليزي موسى دجينيبو (19)، فيما أضاف إبراهيما كونيه الهدف الثاني (21)، قبل أن يختتم لاعب نانت الفرنسي خليفة كوليبالي الثلاثية في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، تصدّرت مالي المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة قبل جولة على النهاية، وبفارق 4 نقاط عن أوغندا التي خدمتها بالتعثر 1-1 مع كينيا التي تمتلك 3 نقاط، فيما يبقى رصيد رواندا عند نقطة يتيمة.

واستفادت مالي من النقص العددي للروانديين الذين لعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة، عقب طرد جهاد بيزيمانا ببطاقة حمراء.

في غضون ذلك، رفعت بنين آمالها في المنافسة ضمن المجموعة العاشرة، بفوز مهم على ضيفتها مدغشقر 2-صفر، فيما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على مضيفته تنزانيا بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز استعاد منتخب بنين، الذي خسر في الجولة الماضية من نظيره التنزاني، صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الكونغو الديمقراطية، فيما تواجد المنتخب التنزاني في المركز الثالث بسبع نقاط، ويتذيل منتخب مدغشقر الترتيب بثلاث نقاط.

من جهة أخرى، اقترب منتخب جنوب إفريقيا من التأهل إلى الدور المقبل عقب فوزه على ضيفه منتخب زيمبابوي بهدف نظيف سجله تيبوهو موكوينا (26) في جوهانسبرغ.

ورفعت جنوب إفريقيا رصيدها إلى 13 نقطة متربعة على صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وسقط المنتخب الغاني في فخ التعادل أمام إثيوبيا وتعادلا 1-1. وسجل لغانا مهاجم السد القطري أندريه أيو (22)، فيما عادل غيتانيه كيبيدي النتيجة لإثيوبيا (72).

ورفعت غانا رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد إثيوبيا أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي وقت لاحق، تعادلت السنغال مع توغو 1-1، لكنها منيت بخسارة أخرى عندما خرج مهاجمها نجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني مصاباً في الشوط الأول.

وبتلك النتيجة عززت السنغال التي كانت ضمنت تأهلها إلى الدور المقبل، رصيدها في صدارة المجموعة الثامنة (13 نقطة)، فيما رفعت توغو رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني.