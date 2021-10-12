حجز المنتخب المغربي بطاقته إلى الدور الأخير من التصفيات المونديالية بتحقيق فوزه الرابع من أربع مباريات، على غينيا في الرباط، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وسجل أهداف المغرب جناح هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي (21)، ولاعب ستاندر لياج البلجيكي سليم أملاح (42 و65)، وجناح أنجيه الفرنسي سفيان بوفال (89)، بينما سجل مامادو كانيه هدفاً شرفياً لغينيا (31).

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

ورغم خوض المباراة في الرباط، كان المغرب زائراً إذ اختارت غينيا اللعب هناك على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد.