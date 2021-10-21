تحديد موعد قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 15:22 0:36 دقيقة قرعة ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي سيشارك فيها 12 منتخباً ستجرى في الـ26 نوفمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الوكرة يفاجئ الدحيل 4:36 دقيقة تعادل ريال بيتيس وليفركوزن في الدوري الأوروبي 2:38 دقيقة خسارة مفاجئة لتوتنهام أمام فيتسه 2:46 دقيقة كيف يمكن الوصول إلى استاد الثمامة؟ 4:47 دقيقة روما يتعرّض لهزيمة مدوية تضع مورينيو تحت الضغط 5:03 دقيقة الريان والسد ينهيان تحضيراتهما لنهائي كأس الأمير 1:23 دقيقة ماكين يضرب موعداً مع إلياس في نصف النهائي 0:49 دقيقة انتهاء قمة لاتسيو ومرسيليا بالتعادل دون أهداف 18:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الريان عشية مواجهة السد 0:53 دقيقة كونتافيت إلى ربع نهائي كأس الكرملين