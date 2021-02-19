وجاء في بيان صادر عن الاتحاد القاري "بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين".

وتابع "وضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، وسيقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسب لتقام في فترة المباريات الدولية في شهر حزيران/يونيو، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 آذار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 2021".

وأعلن الاتحاد عن موعد المباريات التي لن تؤجل والمقررة يومي 25 و30 آذار/مارس حيث تلعب السعودية مع اليمن في الرياض، وطاجيكستان مع منغوليا على أرض الأول في 25 الشهر المذكور، وأستراليا مع نيبال على أرض الأخير، واليابان مع منغوليا على أرض الأول في 30 منه.