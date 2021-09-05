واكتست المباراة اهمية كبرى على اعتبار انّ بلجيكا دخلت المباراة وفي رصيدها 10 نقاط امام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وبالتالي كانت معركة المركز الأول على المحك. كما انّ الفريقين تعادلا ذهاباً 1-1.

ولم يفرّط البلجيكيون بالنقاط الثلاث رغم غياب نجم مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

وباغت اصحاب الارض خصومهم مبكرًا بهدف عن طريق المهاجم الهدّاف روميلو لوكاكو العائد إلى تشيلسي الإنكليزي من إنتر ميلان الإيطالي، من تسديدة بقدمه اليسرى إثر تمريرة بينية من هانس فاناكن (7).

ودخل رجال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس استراحة الشوطين بأفضلية واضحة بعدما تمكن مهاجم ريال مدريد الاسباني إدين هازار من تسجيل الهدف الثاني إثر تمريرة حاسمة ثانية لفاناكن.

وبعد دخوله بدقائق معدودة من دكة البدلاء، تمكن ألكسيس سايليمايكرس من ضرب آخر الآمال التشيكية في اللقاء للخروج بشيء ما، حيث سجّل الهدف الثالث إثر تمريرة من لوكاكو (64).

يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 13 نقطة أمام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وتحتل ويلز المركز الثالث بست نقاط مع مباراتين اقل وبيلاروسيا المركز الرابع بثلاث نقاط.

