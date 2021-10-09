وكانت أوكرانيا البادئة بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الرابعة عبر مهاجم وست هام يونايتد الانكليزي أندري يارمولينكو.

وهو الهدف الـ43 ليارمولينكو مع أوكرانيا وبات على بعد خمسة أهداف عن الهداف التاريخي نجم ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي السابق أندري شفتشنكو.

وأدركت فنلندا التعادل عندما لعب جويل بوهيانبالو كرة رأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيمن وحاول المدافع إيليا زابارنيي تشتيتها فوضع تيمو بوكي قدمه في طريقها واتردت منها الى داخل المرمى (29).

وهو الهدف الرابع لبوكي في التصفيات والـ31 دولياً بفارق هدف واحد خلف الهداف التاريخي لفنلندا ياري ليتمانن.

ومنح مهاجم بنفيكا البرتغالي رومان ياريمتشوك الفوز لاوكرانيا مجدداً بعد خمس دقائق بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (34).

وهو الهدف الثالث يارماتشوك في التصفيات والـ12 دولياً.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا بعد خمس تعادلات متتالية فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط بفارق أربع نقاط خلف فرنسا المتصدرة والتي تغيب عن النافذة الدولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر بسبب خوضها مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي بلغت مباراتها النهائية حيث ستلاقي جارتها إسبانيا غداً الأحد.

في المقابل، منيت فنلندا بخسارتها الثانية توالياً فتجمد رصيدها عند خمس نقاط وتراجعت إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف البوسنة التي حذت حذو أوكرانيا وحققت بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على مضيفتها كازاخستان 2-0 في أستانا.