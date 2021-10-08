وتدين روسيا بفوزها إلى النيران الصديقة عندما سجل مدافع إنتر الإيطالي ميلان شكرينيار بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (24).

وهو الفوز الثالث توالياً لروسيا بعد خسارة أمام مضيفتها سلوفاكيا 1-2 وتعادل مع كرواتيا سلبياً.

وحقق المنتخب الكرواتي، وصيف بطل العالم، الفوز على مضيفه القبرصي 3-صفر.

وانتظرت كرواتيا الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لافتتاح التسجيل عبر جناح إنتر ميلان الإيطالي إيفان بيريشيتش الذي استغل تمريرة من لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش داخل المنطقة فسددها بيمناه من زاوية صعبة داخل المرمى.

وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها مودريتش (54)، قبل أن يطمئنها المدافع يوسكو غفارديول بتسجيله الهدف الثاني أواخر الشوط الثاني (80)، ثم أضاف ماركو ليفايا الثالث (90+2).

ويحتل المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة بـ16 نقطة وبفارق الأهداف عن المنتخب الروسي الذي يأتي في مركز الوصافة.

وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة ذاتها، حققت سلوفينيا فوزاً كبيراً على مضيفتها مالطا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها لاعب وسط أتالانتا الإيطالي جوزيب إيليشيتش (27 و60) ومهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي أندراس سيورار (49) ومهاجم سالزبورغ النمسوي بنيامين سيسكو (67).

وانتزعت سلوفينيا المركز الثالث من سلوفاكيا بعدما رفعت رصيدها إلى 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام سلوفاكيا.



