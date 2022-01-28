الحارس أليسون يُفلِتُ من الطرد مرتين! من قبل beIN SPORTS January 28, 2022 01:29 12:48 دقيقة تصور أن حارس ليفربول والمنتخب البرازيلي أليسون تحصل في مناسبتين على بطاقة حمراء في مواجهة منتخب بلاده أمام الإكوادور لكنه أفلت من الطرد بعد تدخل الـ"VAR"! تقارير إخبارية المنتخب البرازيلي أليسون بيكير تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ماذا قال دي ماريا عن فوز الأرجنتين أمام تشيلي؟ 3:23 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يعود بنقاط الفوز من أرض تشيلي 3:27 دقيقة سواريز يقود أوروغواي لتحقيق فوز ثمين على باراغواي 12:48 دقيقة الحارس أليسون يُفلِتُ من الطرد مرتين! 1:37 دقيقة كاسيميرو: "كانت مباراة صعبة" 6:08 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الإكوادور والبرازيل 0:48 دقيقة "كاف" يسلط عقوبات على منتخب جزر القمر 0:45 دقيقة الاتحاد المالي لكرة القدم يحتجّ على التحكيم 0:52 دقيقة تغيير توقيت مباراة مصر والمغرب 0:26 دقيقة المنتخب السعودي على أعتاب التأهل لمونديال قطر 2022