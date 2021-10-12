تابع المنتخب الجزائري، بطل القارة السمراء، عروضه القوية بفوزه على مستضيفه النيجر بأربعة أهداف دون رد، وذلك بعد ثلاثة أيام من اكتساحه على أرضه بنتيجة 6-1.

واستعاد "محاربو الصحراء" صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو الثاني، بانتظار الحسم المرتقب خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووقّع رباعية الجزائر رياض محرز (20)، عيسى ماندي (33)، إسماعيل بن ناصر (48)، وبغداد بو نجاح (54).

وبذلك واصلت الجزائر سلسلتها الرائعة لتبلغ 31 مباراة دون هزيمة.

