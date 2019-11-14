التصفيات المزدوجة – الأردن تصطدم بأستراليا في العاصمة عمان من قبل beIN SPORTS November 14, 2019 12:42 2:28 دقيقة يصطدم المنتخب الأردني بنظيره الأسترالي في العاصمة عـمّان ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين. تقارير إخبارية المنتخب الأسترالي المنتخب الأردني التصفيات الآسيوية المزدوجة -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة نجوم مصر في الاسكواش يشيدون بالمنتخب الأولمبي 0:30 دقيقة لوًن حياتك بألوان beIN! 0:43 دقيقة بطولة الماسترز: تسيتسيباس إلى نصف النهائي 1:18 دقيقة لوغاروسيتش: "مواجهة ساوتومي لم تكن سهلة" 0:18 دقيقة حكيم زياش: "ركلة الجزاء المهدرة باتت من الماضي" 0:47 دقيقة خليلودزيتش يتحدّث عن وضعية أمين حارث 0:33 دقيقة مودريتش يحصد جائزة "القدم الذهبية" لعام 2019 1:23 دقيقة مروان الشوربجي يفوز على شقيقه محمد 11:09 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة نادال ينتفض