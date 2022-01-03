الاتحاد العراقي يجدد الثقة في مدرب منتخب أسود الرافدين من قبل beIN SPORTS January 3, 2022 15:22 3:33 دقيقة جدّد الاتحاد العراقي لكرة القدم ثِقتَه في المدرب الصربي زيليكو بيتروفيتش، لقيادة منتخب أسود الرافدين في الجولات المتبقيّة من التصفيّات المؤهّلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب العراق تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تعادل السودان وزيمبابوي ودياً 3:33 دقيقة الاتحاد العراقي يجدد الثقة في مدرب أسود الرافدين 1:10 دقيقة توخيل يكشف النقاب عن اجتماع قريب مع لوكاكو 2:59 دقيقة يونايتد يستهل العام الجديد بمواجهة وولفرهامبتون 0:27 دقيقة إصابة الدولي التونسي يوسف المساكني بفيروس كورونا 0:34 دقيقة مانيه وميندي يلتحقان بمعسكر المنتخب السنغالي 2:26 دقيقة منتخب مصر يبدأ الاستعداد لخوض كأس الأمم 0:34 دقيقة بعثة المنتخب المغربي تصل إلى الكاميرون 0:41 دقيقة منتخب السودان يتعادل مع زيمبابوي ودياً 1:02 دقيقة ميسي يغيب عن أولى مباريات سان جيرمان في 2022