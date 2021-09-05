وتوقفت المباراة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني الأحد في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.



ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى دقائق معدودة حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية الملعب ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس. والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة تواجدهم في إنكلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم الى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

ووفقاً لوكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية، قدم لاعبو الدوري الإنكليزي الممتاز جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو (توتنهام) والحارس إيميليانو مارتينيس (أرسنال) وإيميليانو بوينديا (أستون فيلا) "معلومات مغلوطة" عند دخولهم البرازيل.

واتُهم الأربعة بأنهم لم يكشفوا عن قضائهم بعض الوقت في المملكة المتحدة في الأيام الـ 14 التي سبقت وصولهم إلى البرازيل لملاقاة منتخبها في إعادة لنهائي كوبا أميركا التي تفوقت فيه الأرجنتين هذا الصيف على غريمتها 1-صفر في "ماراكانا".



ويحظر قرار وزاري يعود تاريخه إلى 23 تموز/يونيو دخول أيّ شخص أجنبي من المملكة المتحدة أو الهند أو جنوب إفريقيا إلى الأراضي البرازيلية في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا لاسيما المتحورة دلتا.



وقالت وكالة المراقبة الصحية البرازيلية إنّ دخول اللاعبين الأربعة الأراضي البرازيلية "يمثل خطراً صحياً ونوصي السلطات الصحية المحلية (في ساو باولو) بأمر الحجر الصحي الفوري للاعبين الذين يُحظر عليهم المشاركة في أيّ نشاط والبقاء على الأراضي البرازيلية" بحسب البيان.



وقالت وكالة المراقبة الصحية الوطنية إنّه تم اخطار الشرطة الفدرالية البرازيلية "لاتخاذ الاجراءات اللازمة على الفور".



لكن ثلاثة من هؤلاء اللاعبين وهم الحارس مارتينيس ولو سيلسو وروميرو بدأوا المباراة أساسيين، فيما كان بوينديا الغائب الوحيد عن التشكيلة بأكملها.

وتابعنا معكم آخر الأخبار والتطورات الخاصة بالمباراة منذ بداية الأحداث وحتى البيان الرسمي الصادر من اتحاد أميركا الجنوبية.

- آخر تطورات مباراة البرازيل والأرجنتين - التغطية الخاصة

الحكومة البرازيلية تؤكد بأنها أخطرت البعثة الأرجنتينية قبل قرابة ساعتين من المباراة بضرورة إخراج اللاعبين الأربعة من البعثة ووضعهم في الحجر الصحي.

لاعبو البرازيل في طريقهم لإجراء حصة تدريبية بسبب استمرار رفض لاعبي الأرجنتين الدخول لأرض الملعب.

آخر الأنباء تقول إنّ الشرطة البرازيلية أيضاً دخلت إلى أرض الملعب لإخراج لاعبي الأرجنتين.

الزميل إبراهيم خضر مراسل beIN SPORTS من الأرجنتين يوضح وجهة نظر الفريق الضيف بحادثة إيقاف المباراة أمام البرازيل.

توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين إثر انسحاب لاعبي المنتخب الضيف بعد دخول السلطات البرازيلية لأرض الملعب ومطالبتها لعدة لاعبين بالدخول في الحجر الصحي نظراً لقدومهم من إنكلترا.

الاتحاد الأرجنتيني يعلن إيقاف مباراة الأرجنتين والبرازيل.

مراسلة قنوات beIN SPORTS: قد ينشأ أزمة دبلوماسية بين الأرجنتين والبرازيل إثر الحادثة التي جرت.

مراسلة قنوات beIN SPORTS تؤكّد أن السلطات البرازيلية طالبت بدخول أربعة لاعبين من الأرجنتين في الحجر الصحي بسبب قدومهم من إنكلترا.

لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن استكمال المباراة من عدمها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

المباراة متوقفة حتى الآن ونقاش بين ميسي وبعض المسؤولين.

وزارة الصحة البرازيلية تطالب بإدخال بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الحجر الصحي مما تسبب بتوقف المباراة.

لاعبو الأرجنتين يتوجهون إلى غرفة الملابس احتجاجاً على دخول أحد "المتطفلين" إلى أرض الملعب.

خمس دقائق طغى عليها العامل البدني وتوقف المباراة مؤقتاً بسبب توتر الأجواء.

التشكيلة الرسمية لكل من الأرجنتين والبرازيل قبل توقف المباراة