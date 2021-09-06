أقيمت المباراة فجر الاثنين بتوقيت مكة المكرمة وافتتح جيورجيان دي أراسكايتا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 ثم أضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 31 قبل أن يحرز أغوستين ألفاريز الهدف الثالث في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 65 نجح دي اراسكايتا في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده من ركلة جزاء.

وتمكن مارسيلو مارتينز مورينو من إحراز هدفي بوليفيا في الدقيقتين 60 و79 من ركلة جزاء.

تعادل باراغواي وكولومبيا

وضمن التصفيات ذاتها تعادل منتخب باراغواي مع ضيفه المنتخب الكولومبي (1-1).

وأحرز أنتونيو سانابريا هدف التقدم للمنتخب الباراغوياني في الدقيقة 40 ثم تعادلت كولومبيا عن طريق خوان كوادرادو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب أوروغواي رصيده بذلك إلى 12 نقطة في المركز الرابع فيما أصبح رصيد كولومبيا 10 نقاط في المركز الخامس متقدمة بفارق نقطتين أمام باراغواي صاحبة المركز السادس.